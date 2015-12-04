На родовищі "Газпрому" на Ямалі прогримів вибух, є загиблі

Про це йдеться в повідомленні управління МНС у Ямало-Ненецькому автономному округу, повідомляє РБК.

У МНС уточнили, що вибух стався в будівельному вагончику при підготовці зарядів для виробництва сейсмічних (вибухових) робіт. Роботи проводила субпідрядна організація «Кострома Геофізика».

За уточненими даними, чотири людини загинули і двоє постраждали при вибуху на родовищі «Малигинське» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, повідомляє ТАСС з посиланням на лікаря санавіації округу.

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За попередніми даними, вибух стався через порушення умов експлуатації. На місце події готується вилетіти вертоліт санітарної авіації з працівниками медичної служби.

«Там є тільки супутниковий телефон, який періодично працює. Поки у нас там співробітників ніяких немає», - зазначив представник МНС в бесіді з РИА«Новости».

Як пояснили ТАСС в МНС, до родовища можна дістатися виключно на авіатранспорті, дорожнього сполучення з об'єктом немає. До найближчого населеного пункту 130 км, до столиці "ЯНАО" - Салехард - 600 км, сказали в МНС.

За фактом вибуху на родовищі «Газпрому» слідчі вже почали перевірку, йдеться в повідомленні управління СКР.

Малигинське газоконденсатне родовище розташоване на півночі півострова Ямал. Воно входить в перелік об'єктів, які мають стратегічне значення для газопостачання Росії. Разом з іншими п'ятьма родовищами Малигинське становить Тамбейську промислову зону, де сумарний щорічний видобуток газу складає до 65 млрд куб. м, конденсату - до 2,8 млн т.