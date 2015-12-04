Європейський суд з прав людини виявив порушення у російському законі про прослуховування
Європейський суд з прав людини виявив кілька порушень у російському законі про прослуховування.
Як йдеться в рішенні за позовом петербурзького журналіста Романа Захарова, співробітники правоохоронних органів можуть почати прослуховування, навіть не пояснивши суду її необхідність; у законі не прописані ситуації, при яких прослуховування повинне бути припинене, а також не впорядкований нагляд за процедурою отримання доступу до переговорів, пише Медуза.
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Крім того, громадяни РФ фактично не можуть оскаржити прослуховування, оскільки спочатку вони повинні довести, що їх прослуховували, а це майже неможливо.
Роман Захаров подав скаргу до ЄСПЛ у 2006 році. До цього він намагався оскаржити факт прослуховування своїх розмов в петербурзькому суді, але той відхилив його заяву. Позивач не зміг довести, що його прослуховували.