Європейський суд з прав людини виявив порушення у російському законі про прослуховування

Як йдеться в рішенні за позовом петербурзького журналіста Романа Захарова, співробітники правоохоронних органів можуть почати прослуховування, навіть не пояснивши суду її необхідність; у законі не прописані ситуації, при яких прослуховування повинне бути припинене, а також не впорядкований нагляд за процедурою отримання доступу до переговорів, пише Медуза.

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Крім того, громадяни РФ фактично не можуть оскаржити прослуховування, оскільки спочатку вони повинні довести, що їх прослуховували, а це майже неможливо.

Роман Захаров подав скаргу до ЄСПЛ у 2006 році. До цього він намагався оскаржити факт прослуховування своїх розмов в петербурзькому суді, але той відхилив його заяву. Позивач не зміг довести, що його прослуховували.