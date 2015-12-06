Більше тисячі людей евакуйовані через повені у Великобританії

14:51, 06 грудня 2015
Світ
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Сотні жителів півночі Англії і півдня Шотландії покинули свої будинки після раптової повені, причиною якої стали сильні зливи і вітри.

REUTERS

Влада випустила більше п'ятдесяти попереджень про небезпеку повеней, за її словами, ступінь ризику для життя людей дуже висока, передає Бі-бі-сі.

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У низці населених пунктів рівень води доходить до пояса. Деякі місцеві жителі опинилися заблокованими в своїх машинах. Рух деякими автомобільними магістралями також перекрито, повідомляє Газета.ru.

За даними місцевої влади, підтоплені сотні будинків. Залізничне сполучення між Англією та Шотландією в даний час перервано.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон повідомив про мобілізацію армії для допомоги постраждалим районам.

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