Екс-президент США вилікувався від раку мозку

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал NBC.

91-річний політик зробив заяву в недільній школі баптистської церкви в місті Плейнс, в штаті Джорджія, де він викладає.

«Після проходження МРТ на цьому тижні лікарі мені сказали, що не знайшли в мене слідів раку. За мене молилися багато людей, і я ціную це», — сказав Картер.

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Інформацію про відсутність ознак хвороби підтвердили в Центрі Картера — некомерційній організації, яку 39-й президент США заснував після закінчення свого терміну перебування в Білому домі. У центрі додали, що Картер продовжить проходити регулярну тритижневу імунотерапію.

У серпні Картер повідомив, що страждає важким онкологічним захворюванням. Під час хірургічної операції медики виявили у нього рак печінки і метастази, які розрослися по всім життєво важливим органам. У мозку лікарі виявили чотири вогнища меланоми.