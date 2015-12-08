Антиіділівська коаліція завдала трьох десятків ударів по терористах у Сирії та Іраку

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових.

Зазначається, що в результаті двадцяти ударів з повітря в районі восьми іракських міст було знищено вісім тактичних одиниць і кілька транспортних засобів, будівель та інших цілей.

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У Сирії коаліція завдала 11 ударів поблизу трьох міст, унаслідок чого знищено 10 тактичних підрозділів та інших цілей.

Раніше УНІАН повідомляв, що літаки міжнародної коаліції під керівництвом США скинули на об'єкти ісламістів в Сирії в листопаді 3 тис. 271 бомбу. Це стало рекордним показником за весь час військової кампанії в Сирії та Іраку проти "Ісламської держави".