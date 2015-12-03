У Мін'юсті розповіли, скільки позовів проти РФ через агресію на Донбасі і анексію Криму українці подали до ЄСПЛ
16:30, 03 грудня 2015Суспільство
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Громадяни України подали до Європейського суду з прав людини 700 позовів проти Росії через військовуї агресію на Донбасі і анексію Криму.
Павло Петренко розповів, скільки позовів проти РФ через агресію на Донбасі і анексію Криму українці подали до ЄСПЛ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.
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"Таких позовів, ми порахували десь три тижні тому, близько 700, і їх кількість збільшується", - повідомив він.
Міністр очікує найближчим часом винесення Європейським судом з прав людини першого рішення за такими позовами.
Після цього, за його словами, цю справу буде використано ЄСПЛ як зразок при розгляді аналогічних позовів.
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