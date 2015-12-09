Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ – посол

Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"За моїми (достовірними) джерелами, Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ під час обговорення в Брюсселі в понеділок", - йдеться в повідомленні.

За моїми (достовірними) джерелами, Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ під час обговорення в Брю в понеділок. @ukrpravda_news — olexander scherba (@olex_scherba) December 9, 2015

Читайте такожВ ЄС нагадали, що санкції проти Росії пов'язані з виконанням Мінських домовленостей

Раніше УНІАН повідомляв, що джерела серед європейських дипломатів зазначили, що посли країн-членів Європейського союзу відклали рішення щодо продовження економічних санкцій щодо Росії. При цьому не відкидається, що дискусія на цю тему відбудеться під час саміту ЄС наступного тижня, запланованого на 17 і 18 грудня в Брюсселі.