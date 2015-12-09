Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ – посол
Австрія не була серед країн, що блокували продовження санкцій проти Росії.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Австрії Олександр Щерба.
"За моїми (достовірними) джерелами, Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ під час обговорення в Брюсселі в понеділок", - йдеться в повідомленні.
За моїми (достовірними) джерелами, Австрія не блокувала продовження санкцій проти РФ під час обговорення в Брю в понеділок. @ukrpravda_news
— olexander scherba (@olex_scherba) December 9, 2015
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Раніше УНІАН повідомляв, що джерела серед європейських дипломатів зазначили, що посли країн-членів Європейського союзу відклали рішення щодо продовження економічних санкцій щодо Росії. При цьому не відкидається, що дискусія на цю тему відбудеться під час саміту ЄС наступного тижня, запланованого на 17 і 18 грудня в Брюсселі.