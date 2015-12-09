Росія продовжує зазнавати втрат у Сирії: до Луганська доставили тіла шести загиблих бійців - розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російська Федерація продовжує нести втрати у Сирії. Встановлено доставку в Луганськ тіл шести загиблих військовослужбовців 2 АК", - заявляє розвідка.

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За інформацією управління, військовими був укладений контракт на участь в бойових діях в Сирії на боці режиму Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, за останні чотири дні російські літаки скинули на території Сирії 1920 авіаційних бомб. З 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави". За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада. 7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі. 22 жовтня розвідка повідомила, що на Донбасі найманців вербують в "загони добровольців" для війни в Сирії. Також розвідка повідомила, що в Севастополь з Сирії прибуло судно з тілами 26 загиблих морпіхів РФ.