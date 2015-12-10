Військово-повітряні сили Греції взяли під приціл турецький F-16
18:42, 10 грудня 2015Світ
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Два грецькі винищувачі "переслідували" турецький F-16, що здійснював тренувальний політ у міжнародному повітряному просторі.
F-16 здійснював політ у міжнародному повітряному просторі / aroundtheworldineightywaves.com
Про це йдеться у повідомленні Генштабу збройних сил Туреччини, передає "ЄвроПравда".
"Два грецькі винищувачі переслідували турецький F-16, що здійснював тренувальний політ у міжнародному повітряному просторі над Егейським морем", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначили в турецькому Генштабі, літаки Греції утримували F-16 на радіолокаторі як ціль протягом 3 хвилини 40 секунд.
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"Наші пілоти продемонстрували необхідну реакцію", - заявили в Генштабі Туреччини.
Раніше УНІАН повідомляв, що на початку грудня шість винищувачів F-16 Військово-повітряних сил Туреччини вторглися в грецький повітряний простір.
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