Військово-повітряні сили Греції взяли під приціл турецький F-16

Про це йдеться у повідомленні Генштабу збройних сил Туреччини, передає "ЄвроПравда".

"Два грецькі винищувачі переслідували турецький F-16, що здійснював тренувальний політ у міжнародному повітряному просторі над Егейським морем", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили в турецькому Генштабі, літаки Греції утримували F-16 на радіолокаторі як ціль протягом 3 хвилини 40 секунд.

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"Наші пілоти продемонстрували необхідну реакцію", - заявили в Генштабі Туреччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку грудня шість винищувачів F-16 Військово-повітряних сил Туреччини вторглися в грецький повітряний простір.