Турецькі F-16 порушили повітряний простір Греції - ЗМІ

Про це повідомляє агентство ANA-MPA, посилаючись на заяву Міністерства оборони Греції, передає РБК-Україна.

За інформацією оборонного відомства, турецькі винищувачі F-16 увійшли в повітряний простір країни в 15:01 вівторка по місцевим часом, пролетівши між островами Лесбос і Хіос. Пізніше винищувачі розділилися на дві групи в два і чотири літаки. Близько 20 хвилин вони пройшли над островами Фурни, Макронисос, Антропофаги і Агатонісі.

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Як повідомляється, група з чотирьох винищувачів покинула повітряний простір Греції о 15:28, група з двох F-16 - о 15:30.

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі союзники повністю підтримують право Туреччини на захист свого повітряного простору. Він також зазначив, що інцидент з Су-24 в Сирії підтверджує важливість створення механізмів для запобігання ескалації з РФ.