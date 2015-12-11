В ООН заявили про 400 тисяч сирійських біженців, які потребують переселення до третіх країн

Понад 400 тисяч сирійських біженців, які перебувають зараз у сусідніх із Сирією країнах, потребують переселення до третіх країн.

Про це повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає ТАСС.

«За оцінками УВКБ, 10% з 4,1 млн зареєстрованих біженців у сусідніх із Сирією державах перебувають у вразливій ситуації і потребують переселення або гуманітарного доступу до третіх країн», - сказав офіційний представник цього управління Едріан Едвардс.

Він зазначив, що на даний момент близько 30 країн обіцяли надати для розселення або тимчасового гуманітарного перебування сирійців загалом понад 160 тис. місць.

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Едвардс наголосив, що йдеться про «дуже важливу підтримку, надану державам-сусідам Сирії, де знайшла притулок основна частина біженців.

Він наголосив, що в УВКБ «вітають новини про те, що перша група сирійських біженців прибула до Канади з Лівану». У групі - 163 людини. Загалом Канада планує прийняти 25 тис. сирійців.

Із січня по грудень до Європи із Сирії прибули 388 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства Frontex, з 1 січня по 1 листопада 2015 року зовнішні кордони ЄС перетнули 1,2 млн нелегальних мігрантів.