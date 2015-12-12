У Женеві затримали потенційних підривників з Сирії
Двоє вихідців з Сирії затримані в Женеві за підозрою у виготовленні, зберіганні і перевезенні вибухівки та токсичних газів.
Про це повідомляє прокуратура Швейцарії, передає Бі-бі-сі. Обох чоловіків підозрюють у порушенні того ж антитерористичного закону, який забороняє діяльність угруповань на зразок "Ісламської держави" і "Аль-Каїди".
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Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга заявила, що якесь іноземна держава передала офіційному Берну повідомлення про "потенційне відділення "Ісламської держави" в Женеві".
Згідно з повідомленнями швейцарських ЗМІ, поліція ще не знає справжніх імен затриманих, оскільки вони назвали свої "бойові прізвиська".