У Женеві затримали потенційних підривників з Сирії

Про це повідомляє прокуратура Швейцарії, передає Бі-бі-сі. Обох чоловіків підозрюють у порушенні того ж антитерористичного закону, який забороняє діяльність угруповань на зразок "Ісламської держави" і "Аль-Каїди".

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Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга заявила, що якесь іноземна держава передала офіційному Берну повідомлення про "потенційне відділення "Ісламської держави" в Женеві".

Згідно з повідомленнями швейцарських ЗМІ, поліція ще не знає справжніх імен затриманих, оскільки вони назвали свої "бойові прізвиська".