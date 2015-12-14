На Філіппіни налетів тайфун з 4-метровими хвилями, евакуйовані сотні тисяч жителів

Всі вони могли постраждати від злив, хвиль висотою до 4 м і швидкісті вітру не менше 150 км на годину.

Як зазначає BBC News, є небезпека повеней та зсувів.

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Тайфун досяг суші в районі невеликого острова Батаг, потім тайфун повинен вдарити по провінції Сорсогон. Столиця країни Маніла знаходиться приблизно в 385 км від місця удару тайфуну, пише Росбалт.

У країні закриті школи і деякі офіси, скасовані авіарейси та виходи в море.

У 2013 році на Філіппіни обрушився супертайфун "Хаян" — один з найпотужніших за всю історію спостережень. Стихія забрала життя 7350 людей.