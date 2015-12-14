На Філіппіни налетів тайфун з 4-метровими хвилями, евакуйовані сотні тисяч жителів
15:26, 14 грудня 2015Світ
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Через тйфун "Мелор", який налетів на східну частину Філіппін, влада евакуювала сотні тисяч жителів.
REUTERS
Всі вони могли постраждати від злив, хвиль висотою до 4 м і швидкісті вітру не менше 150 км на годину.
Як зазначає BBC News, є небезпека повеней та зсувів.
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Тайфун досяг суші в районі невеликого острова Батаг, потім тайфун повинен вдарити по провінції Сорсогон. Столиця країни Маніла знаходиться приблизно в 385 км від місця удару тайфуну, пише Росбалт.
У країні закриті школи і деякі офіси, скасовані авіарейси та виходи в море.
У 2013 році на Філіппіни обрушився супертайфун "Хаян" — один з найпотужніших за всю історію спостережень. Стихія забрала життя 7350 людей.
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