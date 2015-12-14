Російським туристам запропонували тури на сирійську війну

Заявка на реєстрацію товарного знака «Асад тур» надійшла у Федеральну службу з інтелектуальної власності (Роспатент). Копія відповідних документів є у розпорядженні Агентства міських новин «Москва».

Президент Першої патентної компанії, що здійснює консультування з питань реєстрації бренду та отримання патентів, Анатолій Аронов уточнив, що даний товарний знак реєструється по класу міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) №39 «Транспорт; пакування і зберігання товарів; організація подорожей». «Заявник, ТОВ «Мегаполіс», розраховує в наступному році запустити з Москви тури в Сирію з можливістю поїздки на лінію фронту. Це будуть індивідуальні подорожі, тривалістю чотири-п'ять днів і розраховані на групи від трьох до п'яти осіб», - сказав Аронов.

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За його словами, компанія направила відповідні листи в посольство Сирії, а також відповідні міністерства. Зараз ведуться переговори з готелями і транспортними компаніями країни.

«Незважаючи на кризу в туристичній галузі, завжди є люди, які готові поєднувати пізнавальні цілі з можливістю своїми очима побачити природні катаклізми або побувати у місцях, розташованих поблизу бойових дій», - уточнив Аронов.