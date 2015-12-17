Путін нарешті визнав, що росіяни на Донбасі "вирішують" питання у військовій сфері

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання УНІАН про введення російських кадрових військових на Донбас.

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«Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, в тому числі у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуваєте різницю», - сказав Путін.

Раніше глава Генштабу Муженко розповів, що на Донбас зайшов новий підрозділ збройних сил Росії. Він заявив про отримання оперативної інформації про заходження на територію України підрозділу, який має на техніці ромб і цифру 29.