Міноборони заперечує необхідність мобілізації зараз, незважаючи на присутність на Донбасі 8 тисяч військових РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

При цьому Полторак зазначив, що зараз необхідності у мобілізації немає.

Читайте такожУ Генштабі розповіли, як йшло нарощування ЗСУ через російську агресію

"На сьогодні необхідності проводити чергову хвилю мобілізації немає. Демобілізація буде плановою навесні. Якщо буде різко змінюватися ситуація на фронті, якщо почнеться відкрита агресія Російської Федерації проти України, тоді ми разом - і ви, і я - до зброї на фронт", - зазначив міністр.

Вчора глава Генштабу Муженко розповів, що на Донбас зайшов новий підрозділ збройних сил Росії. Він заявив про отримання оперативної інформації про заходження на територію України підрозділу, який має на техніці ромб і цифру 29.