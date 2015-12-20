Терористи "Ісламської держави" привласнили десятки тисяч паспортів - ЗМІ

У багатьох містах Іраку, Сирії та Лівії ісламісти займали адміністративні будівлі, де виявили чисті бланки паспортів, а також пристосування для їхнього виробництва, повідомляє німецький тижневик Welt am Sonntag з посиланням на західні спецслужби, передає Deutsche Welle.

Видання стверджує, що деякі з біженців можуть бути терористами під прикриттям, а європейське прикордонне агентство Frontex не може дати гарантії, що проконтролює всіх.

За даними тижневика, ісламісти торгують "справжніми підробленими паспортами" на чорному ринку за ціною від 1 тис. до 1,5 тис. доларів за штуку.

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Крім того, "великі потоки людей, що наразі безконтрольно в'їжджають до Європи, звичайно, є загрозою для безпеки", цитує Welt am Sonntag главу європейського прикордонного агентства Frontex Фабріса Леггері.

За словами Леггері, співробітники Frontex перевіряють усіх біженців щодо автентичності їхніх паспортів, але не можна гарантувати, що "документи, які виглядають справжніми, насправді видані офіційною установою". Щонайменше, двоє з паризьких терористів в'їхали до Європи із сирійськими паспортами, захопленими ІД у Рацці.

Напередодні австрійська поліція затримала в одному з гуртожитків для біженців двох підозрюваних з паспортами тієї ж серії. Зараз всі серійні номери викрадених у Рацці паспортів введені в комп'ютерну систему країн Шенгенської угоди. Нещодавно в Стамбулі правоохоронці запобігли спробі контрабанди близько 150 різних європейських паспортів, імовірно призначених для переправлення бойовиків ІД.

Раніше телекомпанія ABC News з посиланням на доповідь розвідки повідомляла, що у бойовиків "Ісламської держави" можуть бути фальшиві паспорти, які виглядають як справжні, а також обладнання для їхнього виготовлення.