У Міноборони РФ заявили про неможливість розшифрувати "чорний ящик" Су-24 існуючими методиками

Про це заявив заступник начальника служби безпеки польотів ПС Росії Сергій Байнетов, повідомляє «Газета.Ru».

За його словами, корпус ящика має механічні пошкодження аж до внутрішнього контейнера, а шнур живлення був обірваний в результаті попадання ракети.

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Він також заявив, що 13 із 16 мікросхем скриньки повністю зруйновані.

Як відомо, у вівторок, 8 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну параметричний самописець знищеного Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.