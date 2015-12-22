Британські ЗМІ склали рейтинг найкращих сучасних музеїв (фото)

На першому місці у списку, складеному газетою The Guardian, розташований Museu do Amanhã в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, передає "Моя планета". Науковий комплекс розташований в чудовому будинку, спроектованому Сантьяго Калатравою. На площі 15 000 м2, вмістилися басейни, сади і велосипедні доріжки. Основна виставка в Музеї завтра (так перекладається його назва) є дітищем фізика і космолога Луїса Альберто Олівейри і включає в себе п'ять основних розділів: «Космос», «Земля», «Антропоцен», «Майбутнє» і «Справжнє». Відвідувачі зможуть отримати «експірієнс» (і подивитися на експерименти), що спонукає до вивчення фундаментальних питань буття і дає уявлення про майбутнє, яке нас чекає. Музей відкрито 19 грудня.

Tenderloin Museum в Сан-Франциско, США, площею 3200 м2 покликаний змінити сприйняття міського району Тендерлойн, мав погану славу через високий рівень злочинності і бідності. Музей в основному присвячений місцевому контркультурному руху.

Grimm World в місті Кассель, Німеччина - фанати казок полюблять цей музей, присвячений життю і діяльності братів Грімм. Кассель - місто, в якому вони прожили багато років. У музеї відображено внесок знаменитих казкарів у фольклористику та лінгвістику. Серед експонатів - оригінальні рукописи та листи, відео - і аудіоматеріали, художні інсталяції та багато іншого.

В цілях залучення транзитних туристів в Терміналі 3 каїрського аеропорту в Єгипті на початку грудня відкрився його музей. Зараз він ще знаходиться в стадії розробки. Планується, що в ньому будуть виставлені частина експонатів з Каїрського музею, зокрема «Сидить писар» - скульптура, що датується 2450-2325 роками до н. е.

У музеї Vitraria Glass +A Museum, Венеція, Італія, відкритому у вересні 2014 року в палаццо XVI століття, представлені експонати з скла. Виставка відображає історію декоративного використання скла протягом століть.

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Також в список потрапили Zentrum für verfolgte Künste в німецькому Золінгіні (присвячений мистецтву художників, переслідуваних нацистами чи комуністами), Arthur Rimbaud Museum у французькому Шарлевиле (розташований в будівлі млину на річці і присвячений життю і творчості поета Артюра Рембо), Whitney Museum of American Art в Нью-Йорку (присвячений сучасному американському мистецтву), Aïshti Foundation в ліванському Бейруті (площа - 40 000 м2, сучасне зарубіжне мистецтво), John Wayne Birthplace Museum в Уінтерсеті, що в американському штаті Айова (присвячений знаменитому акторові, королю вестернів Джону Уейну).