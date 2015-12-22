СК РФ на "фінальної стадії маразму" - Ходорковський про відновлення обшуків по "ЮКОСу"

Михайло Ходорковський заявив, що Слідчий комітет РФ знаходиться у "фінальній стадії маразму". Його цитує "Ехо Москви".

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"Я вважаю, що це досить весело, особливо з урахуванням того, що жоден з нинішніх працівників і активістів "Відкритої Росії" у "ЮКОСі" не працював. Деяким із них було взагалі зовсім мало років. Маразм вступив у фінальну стадію. Ми з усім цим знайомі з брежнєвських часів, я маю на увазі старше покоління. Нічого нового", - сказав Ходорковський.

"Всі люди, які співпрацюють з "Відкритою Росією" чудово усвідомлюють і усвідомлювали з самого початку, що таке тиск не тільки можливий, але і неминучий. Логіка розвитку будь-якого авторитарного режиму, вона, загалом, не давала підстав у цьому сумніватися. Тому як працювали, так і будемо працювати". – додав він.

У свою чергу керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков зазначив, що термін давності за статтями справи, порушеної у 2003 році, вже минув.

Зазначимо, обшуки у співробітників "Відкритої Росії" (суспільно-політичного руху, створеного за ініціативою Ходорковського, - УНІАН) були розпочаті вранці 22 грудня. Офіційний представник СК Володимир Маркін підтвердив, що слідчі дії проводяться по справі "ЮКОСа", порушеній у 2003 році.