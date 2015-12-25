Суд переніс розгляд справи Корбана на ранок суботи

Наступне засідання суду у справі лідера УКРОПу призначене на суботу, 26 грудня о 9:00.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар партії УКРОП Евгенія Кравчук.

За її словами, адвокат політика Олексій Шевчук наполягав на тому, що засідання не може відбуватися у вихідний день, оскільки прокуратура не встигла подати необхідні документи про можливість присутності Геннадія Корбана на судовому засіданні.

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"У свою чергу суддя Чаус, який сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні, зробив зауваження представникам Генеральної прокуратури України. І наголосив, що прокурори мають до завтрашнього ранку або надати необхідні документи із медзакладу, або взагалі відмовитися від свого клопотання про зміну запобіжного заходу Геннадію Корбану", - зазначила Кравчук.

Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус переніс розгляд клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу Генн... Posted by Yevheniya Kravchuk on Friday, December 25, 2015

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.

Сьогодні слідчі ГПУ намагалися вручити Корбану клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.