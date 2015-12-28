У Пуерто-Ріко поліцейський застрелив трьох колег
У Пуерто-Ріко офіцер поліції відкрив вогонь по колегах, в результаті чого загинули три людини.
Як повідомляє El Vocero, інцидент стався в Понсе - другому за величиною місті острова.
Стрілянину вранці 28 грудня відкрив по колегам 50-річний Гуаріонекс Канделаріо Рівера, який працює в поліції 19 років.
Зазначається, що перед тим, як відкрити огноь, він спочатку взяв в заручники колегу.
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Підозрюваного затримали невдовзі після інциденту.
Загиблими в результаті нападу є 49-річна Лус Сото Сегарра з 23-річним досвідом роботи в поліції, 49-річний Франк Роман Родрігес, який пропрацював у ній 28 років, і 42-річна Розаріо Ернандес де Хойос (15 років в поліції).
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