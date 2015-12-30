Кремль спростував інформацію про вимогу Путіна на переговорах з Керрі по Асаду

"Ні, це не відповідає дійсності", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання про вірогідність інформації про заяву Путіна на зустрічі з держсекретарем США про необхідність участі Асада у виборах, повідомляє РИА Новости.

Однак, за словами Пєскова, на даній зустрічі дійсно обговорювалося питання політичного врегулювання в Сирії.

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"Такий багатоступінчастий процес цього врегулювання, і досить послідовно президентом проводилася лінія на те, що майбутнє внутрішньосирійського пристрою не можна визначити ззовні, це може зробити тільки сам сирійський народ", — пояснив Пєсков.

Нагадаємо, за даними Bloomberg Путін на переговорах зажадав, щоб президент Сирії Башар Асад зміг брати участь у виборах президента Сирії в 2017 році.