ООН запропонувала допомогу у відновленні Рамаді в Іраку

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У телефонній розмові з прем’єр-міністром Іраку Хайдаром аль-Абаді керівник Організації Об’єднаних Націй назвав визволення міста важливою перемогою і закликав також якнайшвидше відновити в місті законність і комунальні служби, щоб утікачі з Рамаді змогли повернутися додому.

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За оцінками ООН, на негайні потреби первісного етапу відновлення міста потрібно близько 20 мільйонів доларів, та в перспективі ці витрати будуть значно більші.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що деякі райони Рамаді досі небезпечні, в них встановлено багато імпровізованих вибухових пристроїв, багато житлових і адміністративних будинків пошкоджені зруйновані, також зазнали шкоди електромережі й водогін.

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