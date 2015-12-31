ІДІЛ взяла на себе відповідальність за розстріл туристів в Дагестані

Про те, що відповідальність за стрілянину в Дербенті взяла на себе так звана кавказька провінція терористичної організації «Ісламська держава», повідомляє РБК з посиланням на організацію SITE, яка веде моніторинг активності ісламістів в інтернеті.

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"Воїни халіфату змогли атакувати групу російських офіцерів в Дербенті на півдні Дагестану, убивши одного з офіцерів і поранивши інших", — цитує SITE звернення «Ісламської держави». Організація зазначає, що повідомлення з'явилося через кілька годин після стрілянини в Дербенті.

Нагадаємо, невідомі обстріляли групу людей на оглядовому майданчику фортеці Нарін-Кала в дагестанському Дербенті.