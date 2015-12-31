Новий рік починає крокувати планетою: Нова Зеландія і Австралія першими зустріли 2016 (фоторепортаж)
В одному з найбільших міст Нової Зеландії Окленді у новорічну ніч небо було освітленим завдяки запуску півтонни феєрверків з міської башти Скай Тауер, довжина якої 328 м.
Нова Зеландія та Австралія увійшли у новий 2016-й рік.
Про це повідомляє видання New Zeland Herald.
"Щасливого Нового року, Нова Зеландіє! Ви перші, хто побачив 2016 рік", - йдеться у повідомленні.
У Новій Зеландії Новий рік за київським часом настав о 13:00.
"Відлік часу завершено, феєрверки були використані, але вечірка впевнено продовжує буяти по всій країні", - йдеться у повідомленні.
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В одному з найбільших міст Нової Зеландії Окленді у новорічну ніч небо було освітленим завдяки запуску півтонни феєрверків з міської башти Скай Тауер, довжина якої 328 м.
На східному узбережжі Австралії Новий рік настав о 15:00 за київським часом.
Як повідомляє австралійський сайт новин ABC News, сотні тисяч австралійців вступили в Новий рік, зібравшись для перегляду феєрверків по всій країні.
За повідомленням сайту News.com.au, у Сіднеї понад 1 млн людей заповнили вулиці та парки, щоб побачити салюти та феєрверки світлового шоу, на яке було виділено 7 млн австралійських доларів.
Зокрема, у Сіднеї можна було побачити багатокольоровий феєрверк у вигляді водоспаду, який падав з мосту Гарбор-Брідж. Феєрверк супроводжувався піротехнічними метеликами, восьминогами та квітами.