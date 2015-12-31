У Стамбулі через снігопад скасували сотні авіарейсів

Як зазначає турецьке видання Daily Sabah, авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 265 рейсів з головного аеропорту Стамбула "Ататюрк", і ще 37 рейсів з аеропорту "Сабіха Гекчен", передає "ЄвроПравда".

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Бюджетна авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування 34 рейсів з аеропорту "Сабіха Гекчен".

Як зазначає видання, на ранок четверга в окремих районах Стамбула випало до 30 см снігу, що викликало збої в транспортних послугах і закриття низки доріг.

Аварія з участю 30 автомобілів перекрила рух між Стамбулом і західною провінцією Едірне на трансєвропейській автомагістралі.

Всі міські лінії поромів через Босфор, який ділить місто на європейський і азіатський боки, були скасовані вранці, але пізніше в той же день вони відновили роботу.

Місцева влада Стамбула залучила близько 5,5 тис. працівників комунальних служб, щоб впоратися з ситуацією.