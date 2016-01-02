У Техасі дозволили відкрите носіння зброї

З 1 січня 2016 року набирає чинності закон, що дозволяє відкрите носіння зброї всім, хто має ліцензію власника зброї, повідомляє Газета.ru.

"Раніше закон передбачав ряд винятків, коли громадянам дозволялося відкрито з'являтися зі зброєю на вулиці, – обов'язки з підтримання порядку, полювання або публічні заходи, пов'язані з носінням зброї", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на даний момент в тій чи іншій мірі відкрите носіння зброї дозволено в більшості американських штатів, крім Іллінойсу, Флориди, Нью-Йорка, Південної Кароліни, а також округу Колумбія, Американського Самоа, на Північних Маріанських та Американських Віргінських островах.