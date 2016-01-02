У новорічну ніч у Франції спалили понад 800 автомобілів

У Франції в новорічну ніч в цілому підпалили 804 автомобіля, що на 14,5 відсотка менше, ніж минулого року (940 авто).

Такі дані в п'ятницю, 1 січня, навів міністр внутрішніх справ країни Бернар Казнєв, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал BFM TV.

Співробітники правоохоронних органів в ніч на 1 січня затримали 622 особи, 368 з них залишаються під вартою.

"Ці дані підтверджують високу ефективність роботи сил безпеки", — зазначив Казнєв.

За його словами, всього протягом новорічної ночі чергували близько 100 тисяч правоохоронців.

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Зазначається, що посилені заходи безпеки діють у Франції після серії терактів, скоєних у Парижі та його передмістях 13 листопада.