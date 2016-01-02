BBC: У Тель-Авіві шукають нападника, який застрелив двох людей

У Тель-Авіві силовики шукають нападника, який застрелив двох людей перед входом до популярного бару.

Про це повідомляє BBC Україна.

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Чоловік також поранив сімох людей, двоє з яких у тяжкому стані. Він стріляв по людях з автоматичної гвинтівки, випустивши щонайменше 15 куль, а потім утік.

Операція з пошуку нападника тривала всю ніч.

Пригода сталася у п'ятницю в середмісті, на вулиці Дізенгоф, де багато барів і кав'ярень.