У Тель-Авіві невідомий розстріляв відвідувачів пабу, є загиблі (фото, відео)
19:29, 01 січня 2016Світ
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В центрі Тель-Авіва невідомий відкрив вогонь по відвідувачах пабу, в результаті чого дві людини було вбито.
У Тель-Авіві невідомий відкрив вогонь по відвідувачах пабу / haaretz.com
Як повідомляє Haaretz, щонайменше семеро людей отримали поранення, двоє знаходяться у важкому стані, решта відбулися легкими ушкодженнями. Одним із загиблих є співробітник закладу на ім'я Алон Бакал.
Зазначається, що кілька чоловік з числа постраждалих відзначали день народження.
Інцидент стався в барі "Сімта" на вулиці Дізенгоф, 122, однак нападник, який зміг втекти, нібито також стріляв і по довколишніх закладах.
Поліція розшукує підозрюваного. Версія тероризму не виключається, проте правоохоронці розглядають і інші причини події.
Місце події / haaretz.com
Поліція веде пошук нападника / haaretz.com
Імовірний нападник / haaretz.com
Застрелений співробітник пабу / haaretz.com
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