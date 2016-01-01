У Тель-Авіві невідомий розстріляв відвідувачів пабу, є загиблі (фото, відео)

Як повідомляє Haaretz, щонайменше семеро людей отримали поранення, двоє знаходяться у важкому стані, решта відбулися легкими ушкодженнями. Одним із загиблих є співробітник закладу на ім'я Алон Бакал.

Зазначається, що кілька чоловік з числа постраждалих відзначали день народження.

Інцидент стався в барі "Сімта" на вулиці Дізенгоф, 122, однак нападник, який зміг втекти, нібито також стріляв і по довколишніх закладах.

Поліція розшукує підозрюваного. Версія тероризму не виключається, проте правоохоронці розглядають і інші причини події.