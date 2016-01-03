У Данії затримано російське суховантажне судно з п'яним екіпажем - ЗМІ

Про це в неділю, 3 січня, повідомляє FlashNord з посиланням на джерело в міжнародній транспортно-експедиторської компанії "Транс-НАО", якій належить судно.

"За попередніми даними, 1 січня близько 10.15 за місцевим часом (11.15 за Києвом) поліція вимагала від екіпажу "Івана Боброва" встати на якір в порту Ельсінор. В даний час судно знаходиться в порту", — сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, причиною затримання екіпажу корабля і стало "небезпечне маневрування через те, що капітан і екіпаж у кількості дев'яти чоловік були п'яні".

"Капітан, його помічник, старший механік в даний час затримані. Не виключено, що їм буде пред'явлено звинувачення в управлінні судном в стані алкогольного сп'яніння", — зазначило джерело.

В даний час представники компанії-судновласника прибули в Ельсінор для надання юридичної допомоги затриманим морякам.

Суховантаж "Іван Бобров" (порт приписки — Архангельськ) прямував з британського порту Ipswich в Ригу.