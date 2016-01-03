Баварський соратник Меркель знову засумнівався у доцільності збереження санкцій ЄС проти Москви

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє DW.

"Санкції завдають величезної шкоди баварській економіці, а також сільському господарству. Ми повинні собі поставити питання, чи є правомірним цей автоматизм: "Санкції - раз і назавжди", - наголосив Зеєгофер.

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Він планує 4 лютого зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. У грудні в інтерв'ю агентству dpa він вже висловлював побажання обговорити доцільність збереження санкцій на тривалий час.

Зазначається, що позиція канцлерки Німеччини Анґели Меркель та лідерів ЄС незмінна - тривалість санкцій проти Москви прив'язана до виконання Мінських угод та їхню дію на грудневому саміті Євросоюзу було подовжено до кінця липня 2016 року.