Прем'єр Японії хоче обговорити з Путіним мирний договір
"Ми обидва розуміємо, що відсутність мирного договору через 70 років після закінчення війни - це ненормально", - сказав Абе.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за проведення саміту з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення підписання мирного договору між двома країнами.
"Ми обидва (з Путіним – ред.) розуміємо, що відсутність мирного договору через 70 років після закінчення (Другої світової – ред.) війни - це ненормально", - сказав Абе, відповідаючи на питання про можливість візиту Путіна до Японії цього року.
"Однак без зустрічі на вищому рівні проблему Північних територій не вирішити", - додав японський прем'єр, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Після закінчення Другої світової війни всі Курильські острови увійшли до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї.
Періодично острови відвідують російські чиновники, що неминуче викликає невдоволення японської сторони. Останній подібний візит зробив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв минулого літа.
Японія відклала візит міністра закордонних справ країни до Москви в зв'язку з цією поїздкою російського прем'єра.
Уряд Японії заявив тоді, що подібний візит на спірні території може стати великою перешкодою в розвитку політичного діалогу Японії і Росії.