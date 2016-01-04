Прем'єр Японії хоче обговорити з Путіним мирний договір

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за проведення саміту з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення підписання мирного договору між двома країнами.

"Ми обидва (з Путіним – ред.) розуміємо, що відсутність мирного договору через 70 років після закінчення (Другої світової – ред.) війни - це ненормально", - сказав Абе, відповідаючи на питання про можливість візиту Путіна до Японії цього року.

"Однак без зустрічі на вищому рівні проблему Північних територій не вирішити", - додав японський прем'єр, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Після закінчення Другої світової війни всі Курильські острови увійшли до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї.

Періодично острови відвідують російські чиновники, що неминуче викликає невдоволення японської сторони. Останній подібний візит зробив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв минулого літа.

Японія відклала візит міністра закордонних справ країни до Москви в зв'язку з цією поїздкою російського прем'єра.

Уряд Японії заявив тоді, що подібний візит на спірні території може стати великою перешкодою в розвитку політичного діалогу Японії і Росії.