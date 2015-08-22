Японія відклала поїздку міністра закордонних справ у Росію через візит Медведєва на Курили

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на японське агентство Кіодо.

Наголошується, що причиною такого рішення став сьогоднішній візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на Курили.

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"Було вирішено, що поїздка (Медведєва на Курили), вчинена всупереч серйозним проханням Японії, та підірвала атмосферу для продовження переговорів з територіальної проблеми", - цитує агентство слова представника японського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві закордонних справ Японії не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС Японії заявили, що візит Медведєва на Курили завадить діалогу двох країн.