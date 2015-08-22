Японія відклала поїздку міністра закордонних справ у Росію через візит Медведєва на Курили
16:07, 22 серпня 2015Світ
1765 0
Японія відклала поїздку міністра закордонних справ Фуміо Кісіди в Росію через візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на Курили.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на японське агентство Кіодо.
Наголошується, що причиною такого рішення став сьогоднішній візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на Курили.
Читайте такожУ РФ пропонують перейменувати Далекий Схід у Схід Росії
"Було вирішено, що поїздка (Медведєва на Курили), вчинена всупереч серйозним проханням Японії, та підірвала атмосферу для продовження переговорів з територіальної проблеми", - цитує агентство слова представника японського зовнішньополітичного відомства.
У міністерстві закордонних справ Японії не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію.
Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС Японії заявили, що візит Медведєва на Курили завадить діалогу двох країн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter