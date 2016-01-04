Росія готова стати посередником у конфлікті між Іраном та Саудівською Аравією

Про це заявило високопоставлене джерело в російському МЗС, передає Reuters.

Джерело в МЗС РФ також повідомило, що Москва сподівається, що конфлікт між двома країнами не завадить роботі так званої Віденської групи з врегулювання в Сирії.

Читайте такожРозривом дипвідносин Саудівська Аравія лише посилює загрозу безпеці в регіоні - МЗС Ірану

Крім того представник російського МЗС зазначив РІА Новости, що Москву "пов'язують дійсно добрі відносини і з Тегераном, і з Ер-Ріядом, і як друзі ми були б готові зіграти, якщо це буде потрібно, посередницьку роль в рамках врегулювання наявних і нових протиріч між цими двома країнами".

Нагадаємо, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника. Всі іранські дипломати мають залишити Саудівську Аравію протягом 48 годин. При цьому Саудівська Аравія евакуювала своїх дипломатів з Тегерана.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.