США готують нові санкції проти Ірану через запуск балістичної ракети

Офіційний представник держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що США "розглядають технічні питання" введення нових санкцій проти Ірану через запуск балістичної ракети, повідомляє Reuters.

«Ми абсолютно готові використовувати санкції, зараз ми опрацьовуємо деякі технічні питання»,— сказав Кірбі.

Як писав «Ъ», заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс заявив, що рішення відкласти введення фінансових санкцій щодо декількох осіб і компаній Ірану не пов'язане з ходом виконання Тегераном угоди щодо його ядерної програми. Родс уточнив, що адміністрації США потрібно більше часу для підготовки нових обмежувальних заходів.

Раніше Wall Street Journal повідомила, що Білий дім відклав прийняття нових фінансових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, адміністрація президента США Барака Обами готує санкції проти компаній та осіб, підозрюваних в причетності до іранської програми розробки балістичних ракет. Про це повідомили американські чиновники, знайомі з ситуацією. Під обмежувальні заходи потраплять компанії і приватні особи, які можуть бути задіяні в розробці іранської ракетної програми.