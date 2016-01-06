Експерти поставили під сумнів водневий вибух у КНДР, оцінивши його потужність

Про це повідомили південнокорейські експерти, передає РІА Новости з посиланням на телеканал YTN.

Зазначається, що дані про потужність вибуху складені на основі вивчення підземних коливань від вибуху.

У свою чергу розвідка Південної Кореї ставить під сумнів водневий вибух у КНДР, враховуючи недостатньо високу магнітуду землетрусу, викликаного у середу ядерним випробуванням, повідомляє видання з посиланням на агентство Ренхап.

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"Під час третього випробування (2013 рік) потужність вибуху склала 7,9 кілотонн, магнітуда землетрусу 4,9, цього разу потужність була 6 кілотонн, а магнітуда ще менше - 4,8", - стверджує розвідка Південної Кореї.

За її даними, "воднева бомба володіє потужністю кілька сотень тонн, і навіть у разі невдалого випробування повинна бути в кілька десятків тонн".

Раніше сьогодні КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.

КНДР провела четверте ядерне випробування відтоді, як оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Випробування проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках, що спричинило за собою введення проти неї санкцій Ради Безпеки ООН.