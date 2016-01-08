Іран заборонив своїм громадянам здійснювати хадж - ЗМІ
Іран заборонив своїм громадянам здійснювати паломництво в Мекку та Медину, які знаходяться в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє CNN.
Наголошується, що ця заборона може негативно позначитися на грошових надходженнях для Саудівської Аравії.
Так, щорічно вона одержує від релігійного туризму близько $18 млрд, і іранці складають одну з найбільших груп паломників.
За офіційними даними, щорічно хадж до мусульманських святинь у Саудівській Аравії здійснюють близько 600 тисяч іранців.
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Разом із забороною хаджу, Іран також заборонив імпорт товарів із Саудівської Аравії. Ці дії стали відповіддю на розрив дипломатичних відносин і нібито авіаудар по іранському посольству в Ємені.
Зазначимо, що конфлікт арабських країн з Іраном виник після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним із лідерів шиїтської громади в цій країні. Це викликало акції протесту в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку). Зокрема, учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві й підпалили його.