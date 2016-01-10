МЗС Польщі викликає посла Німеччини після слів про "путінізацію" своєї політики

Як повідомив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Артур Дмоховський, причиною стала критика німецькими політиками нового закону про державні засоби масової інформації (ЗМІ), передає Польське радіо.

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Він не уточнював, про які саме висловлювання йде мова, але зазначив, що останнім часом у ЗМІ їх було безліч. При цьому спікер наголосив, що МЗС буде стояти на позиції захисту польських інтересів.

Раніше голова Європарламенту, німець Мартін Шульц та єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер різко розкритикували прийнятий у Польщі закон про ЗМІ, що дає уряду право напряму призначати керівників громадських телерадіокомпаній, зазначає Бі-бі-сі. Мартін Шульц в недавньому інтерв'ю назвав політику нового польського уряду "небезпечною путінізацією європейської політики".

Як повідомляв УНІАН, у німецькому Бундестазі закликали Євросоюз запровадити санкції проти Польщі після прийняття скандального закону про ЗМІ.

З такою заявою виступив голова фракції блоку ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

За його словами, польський уряд має знати, що в Європі не можна порушувати деякі фундаментальні цінності.

7 січня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про контроль над ЗМІ, який засудили в ЄС. У Єврокомісії заявили, що призначили на 13 січня політичні дебати щодо дотримання принципу верховенства права у Польщі у зв'язку з прийнятим законом, а це, своєю чергою, загрожує країні позбавленням повноважень у ЄС.

Згідно із новим законом, очільників державних радіо і телебачення буде призначати і звільняти міністр фінансів. Раніше рішення кадрові перестановки приймала національна рада з телерадіомовлення. До того ж, у новому законі йдеться про скорочення членів правління і наглядової ради державних ЗМІ Польщі.

8 січня представники Польщі та ЄС провели у Варшаві переговори щодо змін у законі про Конституційний суд, а також поправок до закону про теле- і радіомовлення.