НАТО не обіцяло не розширюватися - заступник генсека

21:00, 11 січня 2016
Світ
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Заяви президента РФ про те, що НАТО повинно було відмовитися від прийому нових членів, не відповідають дійсності.

REUTERS

Про це у своєму Twitter написав заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

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"У РФ стверджують, що НАТО обіцяло не розширюватися. Це неправда. Кожна країна може вибирати собі альянси. Відкриті двері = історичний успіх", - написав Вершбоу.

"Протиракетна оборона НАТО спрямована не проти Росії і вони це знають. Вона спрямована на зростаючі загрози, які знаходяться за межами Європи", - додав він.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що після розпаду СРСР та закінчення холодної війни НАТО має відмовитися від прийому нових членів, щоб не створювати нових "розділових ліній".

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