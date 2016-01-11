НАТО не обіцяло не розширюватися - заступник генсека

Про це у своєму Twitter написав заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

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"У РФ стверджують, що НАТО обіцяло не розширюватися. Це неправда. Кожна країна може вибирати собі альянси. Відкриті двері = історичний успіх", - написав Вершбоу.

#Russia says #NATO promised not to enlarge. Simply untrue. Every nation has the right to choose its alliances. Open Door = historic success. — Alexander Vershbow (@NATOdsg) January 11, 2016

"Протиракетна оборона НАТО спрямована не проти Росії і вони це знають. Вона спрямована на зростаючі загрози, які знаходяться за межами Європи", - додав він.

#Russia says #NATO promised not to enlarge. Simply untrue. Every nation has the right to choose its alliances. Open Door = historic success. — Alexander Vershbow (@NATOdsg) January 11, 2016

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що після розпаду СРСР та закінчення холодної війни НАТО має відмовитися від прийому нових членів, щоб не створювати нових "розділових ліній".