У Молдові висока ймовірність перевороту - DaVinci AG

В Республіці Молдова висока ймовірність здійснення державного перевороту, ініційованого проросійськими силами при координації спецслужб Російської Федерації, повідомляє аналітична група DaVinci AG.

"Дестабілізація ситуації в Молдові може перерости в появу регіонального вогнища напруги, який включатиме частину Одеської області. Можлива також спроба дестабілізації ситуації в Румунії на основі етнічного фактору. Силовий сценарій в РМ може актуалізувати питання доцільності перебування російського військового контингенту на території ПМР та посилити їх присутність", - повідомляють аналітики.

У повідомленні підкреслюється, що 20 грудня 2015 в Тирасполь прибув співробітник Російського Інституту Стратегічних Досліджень Георгій Меняйло "для активізації діяльності Дністровсько-Прутського Центру РІСД". РІСД під керівництвом генерал-лейтенанта СЗР РФ Леоніда Решетнікова був одним з розробників концепції анексії Криму та окупації Донбасу. 26 листопада молдовська влада депортували іншого співробітника РІСД Микиту Бондарєва, а 22 травня Сергія Мокшанцева, що є ознакою наявності у молдавських органів безпеки доказів розвідувально-підривної діяльності РІСД.

"На сьогоднішній день присутні всі ознаки підготовки до дестабілізації ситуації в Молдові, здійснення державного перевороту, зміщення президента Тімофті та ініціювання дострокових парламентських виборів в інтересах проросійських сил", - підкреслюють експерти.

Аналітики вважають, що найбільш ймовірними побоюваннями Тирасполя є силовий сценарій, ймовірність якого висока, беручи до уваги кількість зброї, вилученої молдавськими правоохоронними органами восени 2014 року під час арештів членів проросійської партії "Patria" Ренато Вусатого, який перебуває у Москві. 13 січня Ренато Вусатий у своєму відеозверненні заявив про те, що виїжджає в Кишинів, що є прямим свідченням критичної радикалізації ситуації в Кишиневі. Зазначимо, що Ренато Вусатий має хороші політичні позиції в Гагаузії, що дає підстави прогнозувати активізацію сепаратистських рухів на цій території, які в кінцевому підсумку можуть зачепити й Україну.

"Час для радикалізації ситуації в Молдові та спроби Росії потіснити Румунію в даному регіоні вибрано грамотно. Майже всі основні регіональні гравці зосередилися на власних проблемах. ЄС, в першу чергу Німеччина переживає соціально-політичну кризу, пов'язану з біженцями; Туреччина зіткнулася з терористичною атакою; Україна зайнята переговорами з Росією стосовно сходу", - аналізують експерти.

"Для запобігання втручання Румунії у конфлікт, Бухарест має бути зосередженим на вирішенні критичних внутрішніх проблем. Такими проблемами може стати активізація збройних угорських радикальних груп, які мають зв'язки з Росією, на території Румунії. Звертаємо увагу, що 2 січня угорське видання Hungarian Free Press опублікувало статтю Christopher Adam (за сумісництвом редактора угорської газети Kanadai Magyar Hírlap) під назвою "Угорські екстремісти планують терористичні атаки в Румунії?". У матеріалі наголошується, що наприкінці 2015 року румунська влада заарештувала ультраправих екстремістів з організації HVIM за звинуваченням у підготовці до організації вибуху в місті Kézdivásárhely під час національного свята Румунії Ziua Marii Uniri 1 грудня. Угорські націоналістичні групи в Румунії тісно пов'язані з РФ і активно підтримували сепаратизм на сході України", - йдеться в статті.

На думку аналітиків, в поточній ситуації українським силовим органам необхідно приділити максимальну увагу Одесі, Одеському регіону, особливо його південній частині. Україна має бути готовою до можливої спроби перекидання десантних груп РФ з території Криму до Молдови/ПМР. У своїх попередніх матеріалах ми вже вказували на те, що Росія розглядає дестабілізацію в Молдові в комплексі зі спробою дестабілізації ситуації на півдні Одеської області, що дає Кремлю безсумнівні політичні, військово-політичні, економічні та логістичні переваги для подальшої активізації роботи по Україні.