НАТО готове прийняти Україну, якщо Україна готова приєднатися до Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні посол Румунії в НАТО Сорін Дімітру ДУКАРУ під час круглого столу на тему: «НАТО після Бухарестського саміту і роль України в європейській безпеці», що пройшов у Харківському національному університеті ім. Каразіна. У роботі круглого столу взяли участь посли багатьох європейських країн в НАТО, професори і викладачі університету, представники влади, громадських організацій та об`єднань Харківщини.

Звертаючись до послів НАТО, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зазначив, що харків`яни щиро раді вітати послів держав-членів Північноатлантичного договору на Харківщині.

«Приїзд керівного органу альянсу - це значуща подія, яка привернула значну увагу українців», - сказав А.АВАКОВ. За його словами, «Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв, що одним із нинішніх пріоритетів у зовнішній політиці та політиці безпеки є отримання членства в НАТО. На нинішньому етапі Україна зацікавлена в якомога швидшому приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)».

У свою чергу, як зазначив постійний представник, Посол Румунії в НАТО С.Д.ДУКАРУ, якщо Україна готова приєднатися до ПДЧ, то Альянс готовий прийняти Україну.

Посол Естонії в НАТО Джьорі ЛЬЮІК зазначив, що після отримання незалежності естонський народ зрозумів, що їхнє майбутнє в Європі і разом з Європою.

«Не вірте тим, хто каже, що Росія не співпрацює з НАТО в практичних аспектах, - ця співпраця дуже тісна. Україна допомагала Естонії у багатьох випадках. Естонія і естонці пам`ятають про це, і ми готові надати Україні будь-яку допомогу», - сказав Д.ЛЬЮІК.

Посол Португалії в НАТО Мануель Томаш ФЕРНАНДЕС зауважив, що його країна є одним з організаторів Альянсу і майже 60 років - його членом, і за цей час життя дуже сильно змінилося.

«А разом з життям змінилася і Європа, але всі ці зміни були виключно на користь португальському народу», - наголосив М.Т.ФЕРНАНДЕС.

В рамка візиту до Харкова члени делегації НАТО відвідали Інститут монокристалів, де провели зустріч з українськими науковцями - учасниками спільних українсько-натовських програм.