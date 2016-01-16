Вісім осіб госпіталізовано з будівлі Конгресу США через токсичну речовину

Про це повідомляє The Washington Post.

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 15 січня, в офісі Longworth House Office Building — одній з трьох будівель, що використовуються Палатою представників.

Постраждали працівники кафетерію, що знаходиться в будівлі. Медики обстежили їх на можливий вплив свинцю. Забруднення повітря випарами фарби, що містить свинець, сталася, за попередніми даними, унаслідок виконання нічних робіт.

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Вранці деякі працівники поскаржилися на погане самопочуття. Кафе буде закрито, поки фахівці не проведуть обстеження приміщення і не вживуть заходів щодо виправлення ситуації з витоком шкідливої речовини.