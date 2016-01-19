Помер співзасновник легендарного рок-гурту Eagles Гленн Фрай

Про це повідомляється на сайті Eagles.

Відзначається, що Фрей помер у Нью-Йорку від ускладнень ревматоїдного артриту, гострого неспецифічного виразкового коліту та пневмонії.

У повідомленні зазначається, що сім'я музиканта вдячна всім, хто підтримував Фрея в його боротьбі, сподівався і молився про його одужання.

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Eagles, чий альбом "Their Greatest Hits 1971-1975" став другим, що найбільше продавався за всю історію США, допоміг створити "саундтрек" періоду вільних 70-х у США, відзначає Reuters. Цей альбом був розпроданий тиражем у 29 мільйонів екземплярів.

Гленн Фрай грав на гітарі і був одним із вокалістів Eagles. Він є автором багатьох пісень, у числі яких і легендарна композиція Hotel California.

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Гурт Eagles була утворена Доном Хенлі та Гленном Фраєм у Лос-Анджелесі в 1971 році.