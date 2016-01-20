Екс-голові парламенту Молдови розбили голову, коли він проходив крізь натовп протестувальників

Про це повідомляє видання Sputnik.

У середу біля будівлі парламенту почалися протести проти затвердження уряду під керівництвом Павла Філіпа. Після обрання кабміну між протестуючими і поліцією, що охороняла будівлю парламенту, зав'язалася бійка біля одного із задніх виходів. В результаті кількох сутичок десятки протестуючих прихильників платформи DA прорвалися в будівлю вищого законодавчого органу країни.

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Лідер лібералів Міхай Гімпу вирішив покинути парламент, пройшовши через натовп маніфестантів. В результаті він отримав кілька відчутних ударів по голові. На відеокадрах видно, як політик тримається за голову. Примар Кишинева і племінник Гімпу Дорін Кіртоаке підтвердив, що лідеру ЛП розбили голову.

Деякі ЗМІ повідомляють, що також розбили голову одному з лідерів платформи DA Кирилу Моцпану.

Протести у столиці продовжуються. Маніфестанти скандували — "Хочемо країну назад".