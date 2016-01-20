У Кишиневі протестувальники увірвалися в будівлю парламенту, прорвавши кілька поліцейських кордонів

Про це повідомляє Newsmaker.

Люди оточили будівлю і прорвали кілька поліцейських кордонів. Однак всередині їх зустріли також поліцейські.

Поки неясно чи є всередині будівлі депутати.

Протест перед будівлею парламенту почався, після того, як більшість депутатів (57 з 101) проголосували «за» затвердження на посаду прем'єр-міністра кандидата від Демократичної партії Павла Філіпа. Прихильники опозиції вимагають анулювання результатів голосування.

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До поточного моменту почалися сутички з поліцією. Мітингувальники спробували прорватися в будівлю парламенту через «чорний» хід. Повідомляється про використання димових шашок.

Нагадаємо, Молдова залишилася без уряду 29 жовтня минулого року. Тоді був відправлений у відставку кабінет міністрів і очолював його віце-голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Валерій Стрілець. Після цього мітинги в Кишиневі проходили регулярно.

Сьогодні парламент Молдови підтримав кандидатуру представника Демократичної партії Павла Філіпа на пост прем'єр-міністра країни. Філіп був запропонований парламентською більшістю з 56 депутатів (парламент Молдови складається з 101 депутата).

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Категорично проти Філіпа виступили фракції соціалістів Ігоря Додона, і комуністів Володимира Вороніна. Також проти виступила низка ліберал-демократів і кілька незалежних депутатів.

Протестувальники, що оточили парламент, вважають затвердження кабінету Філіпа незаконним. Вони вимагають розпуску парламенту і оголошення дострокових виборів.