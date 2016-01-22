Путін просив Асада піти у відставку - The Financial Times

Російський президент Володимир Путін просив сирійського диктатора Башара Асада піти у відставку. Про це The Financial Times повідомили два джерела в західних спецслужбах, передає Meduza.

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Відзначається, що аби передати Асаду прохання Путіна, за даними співрозмовників видання, до Дамаска їздив начальник ГРУ РФ Ігор Сергун. Столицю Сирії, пише видання, Сергун відвідав за кілька днів до своєї смерті.

Асад на пропозицію залишити посаду президента Сирії відповів рішучою відмовою. Джерела видання стверджують, що Асад дав зрозуміти Сергуну, що відносини між двома державами не можуть розвиватися без участі Асада.

Як відомо, США і країни, які до приєдналися до них, вважають відставку Асада з поста президента Сирії головною умовою врегулювання конфлікту в цій країні. При цьому в Кремлі неодноразово заявляли, що вважають його легітимним президентом Сирії. Військова операція РФ, що почалася 30 вересня минулого року, офіційно була спрямована на боротьбу з ІДІЛ в Сирії. Але західні політики і правозахисники регулярно заявляли про те, що російські військові бомблять не тільки терористів, але і противників режиму Асада.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що начальник Головного розвідувального управління Росії – заступник начальника Генштабу ВС РФ Ігор Сергун, підрозділи якого беруть участь в боях на Донбасі і окупації Криму, помер в РФ 3 січня. За офіційною версією, Сергун помер у будинку відпочинку в Московській області від гострої серцевої недостатності. У той же час аналітики Stratfor з посиланням на інформоване джерело повідомляли, що Сергун помер у Лівані 1 січня.