Президент Польщі вирішив після смерті передати свої органи для трансплантації

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив після смерті передати свої органи для трансплантації.

Дуда під час симпозіуму Польського товариства трансплантації підписав декларацію про наміри, згідно з якою, у випадку смерті погодився передати органи для трансплантації. До подібних дій глава Польської держави також закликав інших громадян, передає Польське радіо.

У ході зустрічі з лікарями та студентами президент Польщі нагадав, що трансплантація не може існувати без донорів. Дуда попросив кожного подумати про можливе рішення щодо надання власних органів для трансплантації.

«Ідея полягає в тому, щоб відповісти на питання: чи готові ви прийняти рішення про те, що ми не живемо і не вмираємо тільки для себе», – сказав президент Польщі.