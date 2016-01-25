Штайнмаєр вважає, що ісламісти також повинні брати участь у переговорах щодо Сирії

Про це йдеться в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає Deutsche Welle.

"Звідки ж можуть взятися помірковані кола після понад п'яти років громадянської війни, крайнього насильства та загального огрубіння? Я боюся, ми давно вже пройшли той момент, коли би ми могли обирати партнерів для діалогу та учасників переговорів", - наголосив Штайнмаєр. За словами дипломата, необхідним є альянс усіх тих, які "представляють свою частину сирійського суспільства, де-факто володіють владою, поважають принципи віденського процесу та готові припинити боротьбу між собою в процесі женевських переговорів".

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Міністр також підкреслив, що його заява стосується як Башара Асада, так і сирійської опозиції. Але водночас він зазначив, що "за столом переговорів не повинно бути терористів та ісламістських екстремістів, які тільки й хочуть, що саботувати політичне врегулювання".

Нагадаємо, раніше в сирійському уряді заявили, що очікують надання переліку опозиційних сил, які візьмуть участь у переговорах щодо майбутнього країни, аби упевнитися, що в ньому немає "терористичних" угруповань. Водночас представники сирійської опозиції висловили обуреннявтручанням Росії у формування складу делегації від опозиції та поклали відповідальність за можливий зрив переговорів на Асада та Москву.

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Згодом, в ООН повідомили, що запланований на 25 січня у Женеві початок переговорів з врегулювання в Сирії, вірогідно, відкладуть на кілька днів "з практичних міркувань".